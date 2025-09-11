El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

Hoy, 11 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados, con un ligero aumento en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad y el viento, que soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos ligeros en algunos momentos. Las precipitaciones serán intermitentes, lo que significa que, aunque el cielo estará cubierto, habrá momentos en los que la lluvia será más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. El ocaso se producirá a las 20:50, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, también ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.