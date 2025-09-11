El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 17 grados . A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 20 grados .

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que la lluvia sea escasa pero constante. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las precipitaciones acumuladas durante el día podrían llegar a 0.3 mm, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias intensas, la humedad en el ambiente será notable.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo elevada, lo que podría afectar la comodidad al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, no debería causar inconvenientes significativos, pero es un factor a tener en cuenta si se planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea diferente a la temperatura real, por lo que es aconsejable estar preparado para un día de clima variable.

