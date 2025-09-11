El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente nublado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, con ligeras variaciones. En la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 19 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de nubes.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 100% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias escasas durante este periodo. Se anticipa que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 a 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar el suelo y crear un ambiente húmedo.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad.

Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a unos 16 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Es recomendable que los residentes de Pazos de Borbén se preparen para un día mayormente gris y húmedo, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de nubes, lluvia ligera y viento suave puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual, así que es aconsejable vestirse en capas para mayor comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.