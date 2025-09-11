El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con una tendencia hacia un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 75% y el 93%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán del oeste-suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, existe una probabilidad de precipitación que se incrementa notablemente en la tarde, con un 95% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Oia estén preparados para posibles chubascos, especialmente durante la tarde y la noche.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda precaución a quienes planeen desplazamientos durante la mañana. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo más cubierto, aunque las condiciones de visibilidad mejorarán gradualmente.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un alto nivel de humedad y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Los vientos del oeste-suroeste aportarán algo de frescura, aunque la sensación térmica podría ser más cálida debido a la humedad. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la belleza del paisaje gallego bajo un cielo dramático.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.