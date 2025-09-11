El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a aumentar, y para el mediodía, se espera que el cielo esté nuboso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados. La probabilidad de precipitación será baja en este periodo, con un 5% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que las condiciones se mantendrán mayormente secas.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. Se anticipa un aumento en la nubosidad, y el cielo se tornará muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 22 grados , pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad, que se espera que suba hasta el 96%. La probabilidad de lluvia también aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan precipitaciones, aunque estas serán escasas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. En las horas más cálidas, se prevé que las rachas de viento puedan alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá elevada, lo que podría dar lugar a la formación de bruma en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables en la mañana, pero con un notable aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvia en la tarde y noche. Se recomienda a los residentes estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.