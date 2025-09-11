El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" en diferentes periodos. A medida que avance el día, esta tendencia se mantendrá, con un cielo que no permitirá que los rayos del sol se filtren con facilidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados durante las primeras horas. A medida que el día progrese, se alcanzarán temperaturas más cálidas, llegando a un máximo de 22 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en algunos periodos. Las lluvias serán intermitentes, y aunque no se anticipan tormentas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. A medida que avance el día, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal a la sensación de calor, aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más variable.

En resumen, O Porriño experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas agradables pero con una alta probabilidad de lluvias por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.