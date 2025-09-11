El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta la tarde. A partir del periodo de las 07:00 a las 08:00, se prevé que la situación se complique ligeramente con la posibilidad de lluvias escasas, que podrían acumular hasta 0.2 mm. Esta tendencia de cielo cubierto con lluvias ligeras se repetirá en las horas posteriores, especialmente entre las 11:00 y las 12:00, donde se espera una probabilidad de precipitación del 100%.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 18 y 20 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de 18 grados, aumentando a 19 grados hacia el mediodía y alcanzando los 20 grados en las horas de la tarde. Esta leve subida en la temperatura puede ofrecer un respiro a los habitantes y visitantes de O Grove, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 84% y el 96% a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h. Durante las primeras horas, se espera que el viento sea más suave, pero a medida que avance el día, especialmente entre las 10:00 y las 12:00, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque habrá lluvias ligeras, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se preparen para un día nublado y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, O Grove experimentará un día cubierto con temperaturas agradables, pero con una alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Los vientos del sur y suroeste aportarán un toque fresco a la jornada, haciendo que sea un día ideal para disfrutar de actividades bajo techo o para paseos breves, siempre con precaución ante la posibilidad de chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.