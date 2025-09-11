El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 20 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, aunque algo fresco en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 93% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 85%. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Sin embargo, la cantidad esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en los momentos más intensos. Por lo tanto, aunque es recomendable llevar un paraguas, no se anticipan lluvias torrenciales ni tormentas.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse, especialmente en las zonas costeras, donde se sentirá con mayor fuerza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 19 grados. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:51, marcando el final de un día que, aunque nublado y con algunas lluvias, ofrecerá temperaturas agradables y un ambiente templado para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.