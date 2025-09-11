El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la mañana. A medida que el día progrese, se anticipa un leve aumento, alcanzando hasta 20 grados en las horas más cálidas de la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 85-92%, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las probabilidades de lluvia sean moderadas. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las cantidades de lluvia esperadas son escasas, con registros que podrían rondar los 0.1 mm, es recomendable que los habitantes de Mos lleven consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean estar al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, aunque la alta humedad podría contrarrestar este efecto. Las ráfagas de viento más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en la vegetación y un ambiente más dinámico.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 18 grados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las horas nocturnas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Por lo tanto, se aconseja precaución a los conductores y peatones.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. La combinación de estos factores sugiere un día típico de septiembre, donde la vestimenta ligera y un paraguas serán aliados esenciales para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.