El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A partir de las 07:00 horas, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con un 65% de posibilidades de precipitaciones ligeras. Durante este periodo, se prevé que caigan alrededor de 0.1 mm de lluvia, lo que indica que la lluvia será escasa pero constante. A medida que avance la mañana, la situación se mantendrá similar, con cielos cubiertos y temperaturas estables en torno a los 16 grados.

En la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este tiempo, se anticipa que las precipitaciones sean más significativas, con acumulados de hasta 0.3 mm. Las temperaturas podrían llegar a un máximo de 19 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevén rachas más fuertes, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 50% hasta las 02:00 horas del día siguiente, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a los 16 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Moraña se experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir, especialmente durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.