El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

Hoy, 11 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas, donde se espera la presencia de niebla (81n) y bruma (82n) en los periodos de la madrugada y la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La temperatura más baja se registrará a primera hora, con 17 grados, mientras que se espera que el termómetro suba hasta los 21 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la persistencia de la bruma. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 20% de lluvia ligera en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias escasas durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.1 mm, lo que no representa un gran impacto, pero sí podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las rachas máximas se podrían registrar en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de que la niebla regrese, especialmente en las horas más oscuras. La puesta de sol se producirá a las 20:50, marcando el final de un día que, aunque nublado y húmedo, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible lluvia y la baja visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.