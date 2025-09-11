El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero sin extremos.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. En las primeras horas de la tarde, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Es recomendable que los residentes y visitantes de Moaña lleven paraguas o impermeables si planean salir.

La temperatura experimentará un ligero ascenso, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 82% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades de hasta 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h desde el suroeste en la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco, especialmente cuando se combine con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que, aunque habrá lluvias, no se anticipan fenómenos severos. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia.

El ocaso se producirá a las 20:51, marcando el final de un día que, aunque nublado y con lluvias ligeras, ofrecerá temperaturas agradables y un ambiente fresco. Los habitantes de Moaña deben estar preparados para un tiempo variable, pero sin grandes sorpresas, disfrutando de la belleza natural que caracteriza a la región, incluso bajo un cielo cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.