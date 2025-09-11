El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más tempranas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 16 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el sur-suroeste a velocidades que oscilarán entre los 3 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, hay una probabilidad significativa de lluvia escasa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que las condiciones serán más propensas a la lluvia durante este periodo.

A partir de la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 17 grados hacia las 20:00. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las horas de la tarde, lo que podría dificultar la vista en ciertas áreas.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con posibilidades de lluvia escasa, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades bajo techo, aunque aquellos que se aventuren al aire libre deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.