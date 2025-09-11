El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 98% en las horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando el 90% en las horas centrales. Esto, combinado con la nubosidad, podría hacer que el ambiente se sienta más pesado de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.2 mm en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de que se produzcan chubascos. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, lo que significa que no se anticipan problemas significativos en la movilidad o actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar paraguas o impermeables.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no son peligrosas, podrían ser notorias, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento también contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las horas de la tarde y la noche, lo que podría dificultar la visión en algunos momentos.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con lluvias ligeras y una alta humedad. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día mayormente gris, pero sin condiciones climáticas extremas que impidan disfrutar de las actividades cotidianas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.