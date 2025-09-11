El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

Hoy, 11 de septiembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el cielo, con una temperatura constante de alrededor de 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 85%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 19 grados . La máxima se alcanzará en las horas de la tarde, donde se prevé que el termómetro llegue a los 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad y el viento.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, con un 100% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 8 y las 14 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.2 mm, lo que indica que es probable que los habitantes de Marín necesiten paraguas a lo largo del día. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 8 y las 14 horas, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada. A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en ciertos momentos. La salida del sol se producirá a las 08:10, mientras que el ocaso será a las 20:51, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, podría ofrecer matices interesantes en el horizonte.

En resumen, Marín vivirá un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es recomendable que los residentes se preparen para un día de clima variable, llevando consigo un paraguas y abrigos ligeros para enfrentar las condiciones del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.