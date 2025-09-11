El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 11 de septiembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el cielo, con una temperatura constante de alrededor de 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 85%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 19 grados . La máxima se alcanzará en las horas de la tarde, donde se prevé que el termómetro llegue a los 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad y el viento.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, con un 100% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 8 y las 14 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.2 mm, lo que indica que es probable que los habitantes de Marín necesiten paraguas a lo largo del día. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 8 y las 14 horas, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada. A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en ciertos momentos. La salida del sol se producirá a las 08:10, mientras que el ocaso será a las 20:51, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, podría ofrecer matices interesantes en el horizonte.
En resumen, Marín vivirá un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es recomendable que los residentes se preparen para un día de clima variable, llevando consigo un paraguas y abrigos ligeros para enfrentar las condiciones del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.
