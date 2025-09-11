El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, las temperaturas experimentarán ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 19 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará predominantemente del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 34 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar ráfagas aún más intensas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, especialmente en las horas de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que los habitantes de Lalín deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a una sensación de frescura. La puesta de sol se producirá a las 20:49, marcando el final de un día que, aunque nublado y húmedo, también ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para disfrutar de la naturaleza en Lalín.

