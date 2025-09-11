El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

Hoy, 11 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a la posibilidad de lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando hasta 20 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 80% y el 97%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se esperan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas de mayor actividad. A pesar de que las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que irán aumentando a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de unos 8 a 12 km/h, pero se intensificará, alcanzando hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00 horas, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 19 grados por la tarde y bajando a 17 grados al caer la noche. La visibilidad se mantendrá buena, aunque puede verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea diferente. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre con la precaución de un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.