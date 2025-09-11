El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno común, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y 19°C. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 21°C en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 75% y el 91%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede hacer que la percepción térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro. Los vientos, provenientes del suroeste, tendrán una velocidad que variará entre 4 y 10 km/h, lo que proporcionará un ligero alivio en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las horas de mayor actividad. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se estima una probabilidad de precipitación del 95%. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque no se descartan, no se anticipan fenómenos severos. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las nubes, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución al conducir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 12°C a 19°C. La bruma podría regresar, creando un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 20:52, marcando el final de un día que, aunque nublado y con algunas posibilidades de lluvia, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas ante la posibilidad de chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.