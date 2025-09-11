El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la precipitación a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 21 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero debido a la sensación de frescor.

A lo largo de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 17 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 93% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando los 21 grados en las horas de la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia constante de nubes.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Sin embargo, la cantidad esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en los periodos más lluviosos. Por lo tanto, aunque es recomendable llevar un paraguas, no se anticipan tormentas significativas.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una bruma ligera en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo templado y cubierto, con posibilidades de lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de la jornada con precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.