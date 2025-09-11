El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 13 y 14 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

A partir de las 08:00, se espera que la bruma se disipe ligeramente, pero el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las horas más críticas. Esto significa que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, por lo que se aconseja vestirse en capas para mantener el confort. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, pero no se esperan condiciones adversas que puedan afectar la seguridad de los habitantes.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 16 grados al caer la tarde. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias ligeras, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con lluvias ligeras y una alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza, siempre que se esté preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.