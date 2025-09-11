El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

Hoy, 11 de septiembre de 2025, A Estrada se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente durante la tarde, cuando las nubes cubiertas dominarán el cielo.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, pero se prevé que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registren 19 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son moderadas. Aunque la mañana se presentará sin lluvias, a partir de las 11:00 horas se incrementará la posibilidad de chubascos, alcanzando un 100% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia puede ser persistente, no se espera que cause grandes inconvenientes.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% a las 11:00 horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de bruma en las horas de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento serán más intensas entre las 14:00 y las 18:00 horas, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

En resumen, A Estrada experimentará un día de contrastes, con un inicio tranquilo que dará paso a un ambiente más inestable por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la posibilidad de lluvia y viento, especialmente si tienen planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.