El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 19 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando el 93% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede resultar en un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 a 0.3 mm, lo que indica que las lluvias serán escasas pero constantes. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Cuntis experimenten algunas lluvias ligeras durante este periodo.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que, aunque habrá lluvias, no se esperan tormentas severas.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una alta probabilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día húmedo y que consideren llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.