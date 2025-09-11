El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

Hoy, 11 de septiembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y alcanzando picos del 100% en las horas más húmedas del día. Esto, combinado con la nubosidad, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor temperatura. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcancen hasta 35 km/h.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será del 80% entre las 08:00 y las 14:00, y del 100% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que las lluvias serán más probables durante la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en total. Las lluvias se presentarán como chubascos ligeros, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a la actividad tormentosa, la probabilidad se mantiene baja, con un 15% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que, aunque no se descartan tormentas, estas no deberían ser severas. La tarde será el momento más crítico en términos de precipitaciones, por lo que se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 17 grados. La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descarta la posibilidad de algunos intervalos nubosos. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.