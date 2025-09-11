El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más compleja. A partir de las 16:00 horas, el cielo se cubrirá completamente, y se prevé la posibilidad de lluvias escasas, con una precipitación estimada de 0.1 mm. La probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de A Cañiza experimenten algunas lluvias ligeras.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 83% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 86% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un valor de 18 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y lluvia.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la niebla y la bruma puedan afectar la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Los conductores deben tener precaución, ya que la visibilidad podría verse reducida en ciertos momentos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 16 grados hacia las 23:00 horas. La jornada cerrará con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en A Cañiza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.