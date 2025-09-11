El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con periodos de nubosidad muy densa. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que la temperatura llegue a los 21 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 81% y el 96%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 40% en las primeras horas y aumenta considerablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada será mínima, con valores que no superarán los 0.2 mm en las horas más lluviosas. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, ya que las lluvias pueden ser intermitentes y sorpresivas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias sean más frecuentes y que la nubosidad se mantenga densa. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 18 grados. La puesta de sol se producirá a las 20:51, marcando el final de un día que, aunque nublado y con algunas lluvias, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.