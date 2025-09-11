El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 07:00 horas, se prevé que la situación se complique ligeramente, ya que se anticipan lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.
Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 17 y 20 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas de mayor actividad, antes de volver a ascender a 19 y 20 grados en la tarde. Esta variación moderada en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 80% y el 97%, creará una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 11:00 y las 17:00 horas, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la humedad elevada.
A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las lluvias escasas continuarán siendo una posibilidad hasta las 18:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 45% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se espera que el cielo comience a despejarse, permitiendo que las nubes den paso a momentos de claridad.
Los ciudadanos de Cambados deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. La combinación de nubes, lluvias y viento puede afectar la comodidad y la seguridad, por lo que se recomienda llevar paraguas y vestimenta adecuada para el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes