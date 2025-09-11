El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad será muy densa, especialmente en los periodos de la tarde y la noche, donde se prevé un cielo muy nuboso.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga bastante estable, oscilando entre los 16 y 20 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante gran parte del día.

La humedad será un factor importante, alcanzando niveles altos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede resultar en un ambiente algo incómodo para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, ya que las lluvias pueden ser intermitentes y sorpresivas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede contribuir a una ligera sensación de frescor, aunque la alta humedad podría contrarrestar este efecto.

Finalmente, la visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución en las carreteras y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.