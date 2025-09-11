El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la sensación de frescor que puede generar la humedad.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más tempranas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno en las horas centrales.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. Las probabilidades de lluvia son significativas, alcanzando hasta un 100% en algunos intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Bueu experimenten algunas gotas de lluvia. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.2 mm en los momentos más intensos, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en los momentos más ventosos. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible. A lo largo del día, se espera que el viento se mantenga constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la humedad en el ambiente.
En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables pero con alta humedad, y la posibilidad de lluvias escasas. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios en el tiempo y considerar la posibilidad de llevar ropa adecuada para la lluvia. A pesar de las condiciones nubladas, el día ofrece oportunidades para disfrutar de la belleza natural de la región, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.
