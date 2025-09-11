El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, y se espera que la temperatura oscile entre los 15 y 19 grados a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. En particular, se anticipa que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 mm en varios momentos del día, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí habrá momentos de inestabilidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más frescas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad se mantendrá elevada, rondando entre el 90% y el 96%, lo que podría contribuir a la formación de brumas, especialmente en las primeras horas del día y al atardecer.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las rachas máximas se prevén en torno a los 28 km/h durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de bruma que podrían dificultar la visibilidad en algunos momentos. Las condiciones de luz serán limitadas, y se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si deben desplazarse, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas suaves. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la posibilidad de lluvia y condiciones de visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.