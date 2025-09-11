El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción general de "nuboso" que se mantendrá hasta el periodo de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo ligero debido a la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de los residentes y visitantes.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que rondan los 0.1 mm en los periodos más críticos.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

A lo largo del día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de bruma en algunos momentos, lo que podría reducir la visibilidad. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque no se prevén tormentas, la atmósfera será inestable, lo que podría generar cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de la gastronomía local en los acogedores restaurantes de la zona, mientras se observa el paisaje cambiante que ofrece la costa gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.