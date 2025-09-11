El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de condiciones que podrían influir en las actividades diarias de los habitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 17 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 21 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.

A lo largo del día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la tarde. Esto se traduce en una probabilidad de precipitación que se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.2 mm, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo paraguas o impermeables, ya que la posibilidad de lluvia ligera es alta.

La humedad relativa se mantendrá elevada, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún permaneciendo en niveles que rondan el 74% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que varían entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución al realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia es posible, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la conducción y otras actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera, temperaturas agradables y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de algunas lluvias dispersas a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.