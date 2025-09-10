El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

Hoy, 10 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados. La probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm. Durante este periodo, el viento soplará del sur a una velocidad de entre 6 y 9 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

En la tarde, la situación meteorológica no cambiará drásticamente. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 22 grados hacia las 5 de la tarde, mientras que la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 85% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, rondando el 84% hacia las 4 de la tarde.

El viento, que soplará del oeste, alcanzará velocidades de hasta 34 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar rachas más intensas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las zonas expuestas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 20 grados hacia las 9 de la noche.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con algunas mejoras temporales en la visibilidad, pero sin grandes cambios en las condiciones generales. La noche cerrará con cielos igualmente cubiertos y temperaturas que rondarán los 18 grados, lo que sugiere que será un día fresco y húmedo en Vilanova de Arousa. Los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras y vientos moderados, especialmente durante las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.