El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que se extenderán a lo largo de la jornada.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 3 de la madrugada, con acumulaciones que alcanzarán hasta 0.8 mm en las primeras horas del día. A lo largo de la mañana, se espera que la lluvia sea ligera, con valores que oscilarán entre 0.1 y 0.4 mm hasta el mediodía. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 2 a 8 de la mañana y de 8 a 2 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilaboa necesiten paraguas a lo largo de la mañana.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables durante la mayor parte del día, oscilando entre los 16 y 21 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando los 21 grados a partir de las 2 de la tarde. La humedad relativa será alta, superando el 95% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 70% en todo momento.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan. La visibilidad mejorará gradualmente, pero se recomienda precaución en las carreteras debido a la posible acumulación de agua. La puesta de sol se producirá a las 20:52, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones adversas, podría ofrecer un respiro hacia la tarde.

