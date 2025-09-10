El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

Hoy, 10 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se prevén a lo largo del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, especialmente en la tarde, cuando se espera que baje a un 78%.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia será alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, con un 100% de probabilidad. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en total durante el día. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 15 grados . La actividad tormentosa será mínima, con una probabilidad de tormenta del 0% durante todo el día.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y ventosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.