El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 10 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se prevén a lo largo del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, especialmente en la tarde, cuando se espera que baje a un 78%.
El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces que se vistan adecuadamente para el tiempo.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia será alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, con un 100% de probabilidad. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en total durante el día. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.
La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 15 grados . La actividad tormentosa será mínima, con una probabilidad de tormenta del 0% durante todo el día.
En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y ventosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.
