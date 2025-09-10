El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 22 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a media mañana, y posteriormente suba a 20 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que el día avanza, pero permaneciendo por encima del 80% en la mayoría de los periodos.

La precipitación será un factor importante a tener en cuenta. Se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 3 y las 8 de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% durante estos periodos, lo que indica que es muy probable que los ciudadanos de Vigo necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance hacia la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias escasas, con temperaturas agradables pero una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Los viguenses deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un viento moderado que podría hacer que las actividades al aire libre sean un poco incómodas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.