El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes dominarán el cielo, y se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 67% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Las condiciones de bruma y nubosidad pueden dificultar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 0.5 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 2:00 y las 8:00, y disminuyendo a un 75% entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, lo que sugiere que, aunque el paraguas puede ser útil, no será necesario en todo momento.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. Este viento moderado puede ser un alivio ante la alta humedad, pero también puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados . La nubosidad persistirá, y la bruma podría regresar, lo que podría afectar la visibilidad en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 20:53, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.