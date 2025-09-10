El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A lo largo de la jornada, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a esta bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar a quienes se desplacen por carretera.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados por la mañana y se elevará gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 21 grados por la tarde y caerá a 20 grados al final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto, combinado con la bruma, podría generar una sensación de incomodidad para algunas personas, sobre todo aquellas sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que habrá lluvias escasas a lo largo del día, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros, especialmente entre las 8 y las 14 horas. Sin embargo, no se esperan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en 0%.

El viento soplará desde el suroeste y el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y la visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente. La puesta de sol se producirá a las 20:52, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidad de lluvias, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.