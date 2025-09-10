El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes dominarán el cielo, y se espera que la visibilidad se vea reducida en algunos momentos debido a la bruma persistente.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 16 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la sensación de frescor que puede generar la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 79% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en combinación con las temperaturas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con registros que apenas alcanzarán los 0.4 mm en las horas de la mañana. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones. A lo largo del día, se espera que las lluvias sean ligeras y esporádicas, por lo que es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 18 grados al caer el sol. La puesta de sol está prevista para las 20:53, marcando el final de un día que, aunque nublado y húmedo, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza en Tomiño.

