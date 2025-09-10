El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan densas, con probabilidades de lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en la tarde. La precipitación acumulada durante el día se prevé que sea ligera, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.9 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas.
Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 16 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento podría ayudar a dispersar un poco la bruma matutina, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la nubosidad general.
La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, las tormentas son poco probables, lo que sugiere que las lluvias serán más bien ligeras y continuas.
Los amaneceres y atardeceres serán visibles, con el orto programado para las 08:08 y el ocaso a las 20:52, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser atractivo para los amantes de la fotografía. En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto, ideal para disfrutar de la naturaleza con precaución ante la posibilidad de chubascos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.
