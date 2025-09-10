El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

Hoy, 10 de septiembre de 2025, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a disfrutar de la tranquilidad del entorno, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 17 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando hasta 21 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían llegar a los 31 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la bruma que se espera en la mañana, lo que podría limitar la visibilidad en algunos momentos.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se prevé que las precipitaciones sean intermitentes, lo que podría ofrecer breves momentos de sol entre las nubes.

En la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La humedad comenzará a bajar gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 75% al final del día. Esto, combinado con el cielo cubierto, creará un ambiente fresco y húmedo, típico de la costa gallega.

Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para las condiciones cambiantes. Aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La tarde podría ofrecer algunas oportunidades para disfrutar de paseos, siempre y cuando se esté atento a las posibles lluvias.

En resumen, Sanxenxo vivirá un día de cielo cubierto, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras. El viento del sur y suroeste aportará frescura, haciendo de este un día típico de septiembre en la costa, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región, aunque con precauciones ante la inminente lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.