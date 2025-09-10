El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 17 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 19 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 95% en las primeras horas y descenderá gradualmente a un 80% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, se podrían registrar rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya, con posibilidades de que se presenten períodos de bruma. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las primeras horas del día, debido a la niebla y la bruma que se prevén en la zona.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para las condiciones de lluvia y llevar ropa adecuada. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 17 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:52, momento en el cual el cielo seguirá cubierto, y las condiciones de humedad y viento continuarán presentes.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.