El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.
A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta aproximadamente las 8 de la mañana. Durante este periodo, la temperatura se mantendrá constante en torno a los 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.
A partir de las 9 de la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 17 grados a media mañana. Las condiciones de cielo cambiarán a cubierto con lluvia escasa, que se mantendrá durante gran parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 2 y las 8 de la tarde. Se anticipa que la precipitación acumulada durante este periodo será de aproximadamente 0.2 mm, lo que, aunque no es significativo, puede generar charcos y resbalones en las calles.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A medida que la temperatura suba, se espera que alcance un máximo de 23 grados hacia las 4 de la tarde, antes de descender nuevamente a 22 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 70% por la tarde.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con cielos cubiertos y una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 9 de la noche. La visibilidad mejorará gradualmente, aunque se recomienda seguir prestando atención a las condiciones del tiempo.
En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, con lluvias ligeras a lo largo del día y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 23 grados . Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones de humedad y posibles lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.
