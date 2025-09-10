El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta aproximadamente las 8 de la mañana. Durante este periodo, la temperatura se mantendrá constante en torno a los 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A partir de las 9 de la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 17 grados a media mañana. Las condiciones de cielo cambiarán a cubierto con lluvia escasa, que se mantendrá durante gran parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 2 y las 8 de la tarde. Se anticipa que la precipitación acumulada durante este periodo será de aproximadamente 0.2 mm, lo que, aunque no es significativo, puede generar charcos y resbalones en las calles.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A medida que la temperatura suba, se espera que alcance un máximo de 23 grados hacia las 4 de la tarde, antes de descender nuevamente a 22 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 70% por la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con cielos cubiertos y una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 9 de la noche. La visibilidad mejorará gradualmente, aunque se recomienda seguir prestando atención a las condiciones del tiempo.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, con lluvias ligeras a lo largo del día y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 23 grados . Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones de humedad y posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.