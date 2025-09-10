El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre
El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por condiciones meteorológicas que incluyen bruma y cielos mayormente cubiertos. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.
A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos mencionados, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
La humedad relativa se mantendrá elevada durante todo el día, comenzando en un 100% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo de la tarde, pero aún así se mantendrá por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más ventosas. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea mínima, con un 5% de posibilidad de que se desarrollen durante la tarde. Sin embargo, la atención debe centrarse en las lluvias, ya que la inestabilidad atmosférica podría generar chubascos repentinos.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 18 grados . La bruma podría regresar, afectando la visibilidad en las horas nocturnas. En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y cielos mayormente cubiertos, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.
