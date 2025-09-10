El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que comenzarán a manifestarse desde la madrugada y continuarán durante la mañana. Las precipitaciones serán ligeras, acumulando alrededor de 0.1 a 0.4 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá estable a lo largo del día, oscilando entre los 16 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 16 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores cercanos al 100% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían llegar a los 30 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 2 a 10 km/h.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y disminuyendo a un 20% en la tarde. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y dispersas. A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán, con una disminución de la actividad de lluvia y una ligera mejora en la visibilidad.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de baja visibilidad en las primeras horas y que lleven paraguas o impermeables si planean salir. La tarde ofrecerá un leve respiro en cuanto a las precipitaciones, pero la bruma y la humedad seguirán presentes, haciendo de este un día típico de septiembre en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.