El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo predominantemente nublado con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente durante la mañana, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que avance el día, las nubes se mantendrán cubriendo el cielo, y se prevén lluvias escasas a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de las 2:00 PM, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 2:00 PM y las 8:00 PM, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la ciudad necesiten paraguas o impermeables.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 17 y 22 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 17 grados, aumentando ligeramente a 22 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, alcanzando los 19 grados hacia las 9:00 PM. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la posible lluvia.

En resumen, Pontevedra experimentará un día nublado con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. La alta probabilidad de precipitación y la humedad elevada son factores a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre. Se aconseja estar preparados para condiciones cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.