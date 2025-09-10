El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la bruma, con temperaturas estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% al inicio del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm entre las 6 y 8 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en este periodo, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pontecesures necesiten paraguas al salir de casa.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 5 de la tarde. Sin embargo, la nubosidad persistirá, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias intermitentes. La probabilidad de precipitación se mantendrá elevada, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, con un 55% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.4 mm.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar del aumento en la temperatura. La dirección del viento cambiará a oeste hacia la tarde, manteniendo velocidades moderadas que oscilarán entre 10 y 14 km/h.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 80%, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento moderado. Se recomienda a los residentes estar preparados para la posibilidad de lluvia y tomar precauciones al salir, especialmente durante las horas de mayor actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.