El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas que se caracterizan por una alta humedad y la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:08, la visibilidad podría verse reducida debido a la bruma persistente, lo que podría afectar a los desplazamientos matutinos. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 grados, manteniéndose estables durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la bruma dé paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. A partir del periodo 05 (entre las 05:00 y las 06:00), la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas más críticas. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, superando el 90% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a niveles más cómodos, aunque todavía elevados, alrededor del 70% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h desde el oeste durante la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal a la sensación de calor, aunque también podría contribuir a la dispersión de las nubes y a la posible mejora de las condiciones hacia el final de la jornada. Sin embargo, se prevé que el cielo permanezca mayormente cubierto hasta el ocaso, que ocurrirá a las 20:52.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas suaves y alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día debido a la bruma y la posibilidad de lluvia. A medida que avanza la tarde, aunque las condiciones podrían mejorar ligeramente, es aconsejable estar preparados para un tiempo variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.