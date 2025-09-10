El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

Hoy, 10 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que comenzarán a manifestarse a partir de las 4 de la mañana y continuarán a lo largo de la jornada.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponte Caldelas necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, por lo que es recomendable estar atentos a las condiciones cambiantes.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 20 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se alcanzarán los 20 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad elevada, que se mantendrá en torno al 85-100% durante todo el día, contribuyendo a una atmósfera bastante húmeda y pegajosa.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Los residentes deben estar preparados para un día que, aunque no será extremadamente frío, sí se sentirá más fresco debido a la combinación de factores climáticos.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas agradables, pero con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, y que esté atenta a las condiciones meteorológicas cambiantes a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.