El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán predominantes, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de las 02:00, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm en las horas siguientes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas experimentarán un ligero aumento, alcanzando hasta 22 grados en la tarde, lo que podría ofrecer un respiro temporal del tiempo gris. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará predominantemente del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La tarde se presentará con cielos cubiertos y una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque aún se esperan chubascos dispersos. La humedad comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas más cálidas.

Hacia el final del día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 17 grados . La visibilidad podría verse afectada por la persistente bruma y la humedad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvias, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, con la posibilidad de chubascos intermitentes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.