El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales durante estas horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Se espera que entre las 3 y las 8 de la mañana, se registren precipitaciones ligeras, acumulando hasta 0.8 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en estos periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pazos de Borbén experimenten algunas lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 21 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 15 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde. Esta leve elevación en la temperatura puede proporcionar un respiro del fresco matutino, aunque la sensación de humedad será notable, con niveles de humedad relativa que rondarán el 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 75% hacia la tarde.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con velocidades que variarán entre 2 y 23 km/h. Predominará el viento del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h en la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la noche. La niebla podría regresar, especialmente en las horas más oscuras, lo que podría afectar la visibilidad una vez más.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones al conducir, especialmente durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.